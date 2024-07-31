«Джоан, у нас отмена!» Таймлайн затяжного конфликта Роулинг и общества
Декабрь-2019: Джоан Роулинг заступается за ученую, которую обвинили в трансфобии
Незадолго до Рождества в своем Twitter-аккаунте автор «Гарри Поттера» написала: «Одевайтесь как вам нравится. Называйте себя тем, кем вам хочется. Спите с любым взрослым человеком, который будет согласен. Живите свою лучшую жизнь в мире и безопасности. Но неужели нужно увольнять женщин с работы за то, что они утверждают, что биологический пол реален?»
Пост стал реакцией на скандал вокруг консультантки лондонского Центра глобального развития Майи Форстейтер. Ранее, в конце 2018 года, Форстейтер, известная трансфобными взглядами, опубликовала несколько твитов, которые трансперсоны посчитали оскорбительными (например: «Не думаю, что надо вынуждать людей верить заблуждениям вроде того, что трансженщины — это женщины»). В результате работодатель отказался продлевать с ней контракт. Уволенная сотрудница подала на центр в суд, но в декабре 2019 года выяснилось, что дело она проиграла. Свой твит Джоан Роулинг сопроводила хештегом #IStandWithMaya — #ЯПоддерживаюМайю.
Пост писательницы предсказуемо вызвал бурю негодования в твиттере. Реакция была бурной еще и потому, что некоторые обвиняли автора франшизы про «мальчика, который выжил» в трансфобии и до ее решения открыто поддержать Майю Форстейтер. Так, в 2017-2018 годах пользователи заметили, что Роулинг периодически лайкает дискриминирующие трансперсон посты, а также подписана на несколько аккаунтов антитрансактивистов. Правда, тогда сотрудники пиар-службы писательницы пытались ее оправдать, заявляя, что твиты она лайкнула «случайно», а в соцсети подписана на самых разных людей, «просто, чтобы держать руку на пульсе».
6 июня 2020-го: Роулинг открыто высмеивает выражение «люди, которые менструируют»
В ответ на статью в издании Devex, чей заголовок гласил: «Создать более равноправный постковидный мир для людей, которые менструируют», писательница опубликовала саркастический твит. «Люди, которые менструируют. Уверена, для таких когда-то было специальное слово, — твитнула Роулинг. — Жнещины? Жейщины? Женицы? Кто-нибудь, помогите вспомнить». Тогда же писательница попыталась объяснить свою позицию, выпустив еще несколько твитов. «Я знаю и люблю транслюдей, — заявила она. — Но попытка уничтожить саму концепцию биологического пола лишает многих людей возможности осмысленно обсуждать их жизни. Говорить правду не значит ненавидеть».
8 июня 2020-го: против Джоан Роулинг выступает Дэниел Рэдклифф
На этот раз буря выплеснулась далеко за пределы твиттера. Первым против Роулинг выступил исполнитель роли Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф. Он написал колонку для онлайн-медиа Trevor’s Project. «Трансгендерные женщины — это женщины, — заявил актер. — Если вы утверждаете обратное, значит, вы стираете идентичность и достоинство трансгендерных людей и выступаете против рекомендаций, которые дают медики, а у них в этом вопросе заведомо больше экспертизы, чем у Джо (Джоан Роулинг. — Прим. ПЖ) или у меня». Рэдклифф также извинился перед теми, у кого твиты писательницы могли испортить впечатление о книгах и фильмах о Гарри Поттере.
10 июня 2020-го: пытаясь объяснить свои взгляды, Роулинг публикует эссе на официальном сайте
В тексте на 3,6 тыс. слов писательница в числе прочего заявила, что ее пугает «современный трансактивизм», из-за которого многие молодые женщины якобы стремятся сменить пол, а затем часто жалеют о переходе. Также Роулинг высказалась резко против того, чтобы в места, предназначенные исключительно для женщин (прежде всего уборные), пускали трансперсон. По мнению писательницы, это могут использовать агрессивно настроенные мужчины, чья цель — напасть на женщин. Автор «Гарри Поттера» призналась, что была жертвой домашнего насилия, поэтому вопросы безопасности женщин принимает особенно близко к сердцу.
Июнь-2020: против Роулинг выступают другие актеры франшизы
После публикации эссе примеру Дэниела Рэдклиффа последовали многие его коллеги по съемочной площадке. «Я бы хотела, чтобы трансперсоны из числа моих фолловеров знали, что я и очень много других людей во всем мире видят вас, уважают вас и любят вас такими, какие вы есть», — твитнула Эмма Уотсон. Заявления в поддержку транссообщества также выпустили Руперт Гринт (исполнитель роли Рона Уизли) и Бонни Райт (сыграла Джинни Уизли). А Эдди Рэдмейн, сыгравший главную роль в спин-оффе «Фантастические твари и где они обитают», написал колонку для Variety, в которой, в частности, заявил: «Как человек, работавший как с Джоан Роулинг, так и с представителями транссообщества, я бы хотел ясно дать понять, на чьей я стороне. Я не согласен с высказываниями Джо».
Июль-2020: Роулинг «отменяют» админы фанатских сайтов о «Гарри Поттере»
Два самых крупных англоязычных сайта для поклонников франшизы — The Leaky Cauldron и MuggleNet — выпустили совместное заявление. «Дж. К. Роулинг решила во всеуслышание пропагандировать вредные и лживые идеи, — говорится в нем. — Мы больше не будем рассказывать о частной жизни Дж. К. Роулинг и не будем публиковать новости о ее работах, не связанных с волшебной вселенной». Сайты также перестали давать ссылки на официальный портал Роулинг и использовать ее фотографии.
Август-2020: Джоан Роулинг возвращает награду Центра по правам человека им. Роберта Кеннеди
Награду под названием «Ручеек надежды» фонд вручил писательнице в 2019 году. Однако в августе 2020-го его президент Керри Кеннеди выпустила официальное заявление, в котором призналась, что чувствует себя «глубоко разочарованной» взглядами Джоан Роулинг. В результате автор «Гарри Поттера» вернула статуэтку, а в ответном заявлении сообщила, что «категорически отрицает обвинения в ненависти по отношению к трансперсонам» и не согласна с тем, что «бороться за права женщин — это неправильно, дискриминирующе или может причинить вред транссообществу».
Январь-2022: писательница не появляется в юбилейном выпуске «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» на HBO Max
В документальном фильме, приуроченном к 20-летию франшизы, снялись все исполнители главных (а также некоторых второстепенных) ролей и режиссеры картин о Гарри Поттере. Однако Джоан Роулинг в спецвыпуске не снималась — она появилась лишь на нескольких архивных кадрах. Позднее, правда, писательница заявила, что ей предлагали участвовать, но она отказалась, так как проект «имеет куда больше отношения к фильмам о Гарри Поттере, чем к книгам».
Июнь-2022: Warner Brothers выпускает заявление в поддержку Роулинг
Слухи о том, что студия якобы решила прекратить любое сотрудничество с писательницей, заставили представителей компании опубликовать официальное заявление в поддержку Роулинг и выразить надежду на то, что им еще доведется с ней поработать. «Она одна из самых выдающихся рассказчиц в мире, — говорится в тексте, опубликованном в Variety. — Мы гордимся, что именно мы — та студия, которой выпал шанс воплотить ее идеи и перенести на экран ее персонажей и истории — как сейчас, так и в будущие десятилетия».
Июль-2022: против Роулинг выступает Международная ассоциация квиддича
Квиддич — спорт, который придумала Джоан Роулинг для книг о Гарри Поттере. В романах игроки гоняются на метлах за летающими мячами. Фанаты попытались адаптировать игру «для маглов», и вполне успешно, — получилось что-то среднее между теннисом и гандболом, а в Великобритании даже возникла соответствующая ассоциация. Однако на волне скандала ее официальные представители выпустили заявление, в котором сообщили, что меняют название игры на «квидбол», одна из причин — «антитрансгендерная позиция» Джоан Роулинг.
Зима-2022/23: активисты призывают бойкотировать релиз видеоигры Hogwarts Legacy
В преддверии релиза новой видеоигры по мотивам франшизы о Гарри Поттере оппоненты Роулинг начали призывать к бойкоту новинки, несмотря на то что сама писательница не имела отношения к разработке игры. В частности, YouTube-блогер Джесси Эрл написала, что поддержка Hogwarts Legacy способна «принести вред трансперсонам». На этот твит ответила сама Джоан Роулинг, причем снова в саркастическом ключе. «Истинно праведные не стали бы просто сжигать книги или фильмы, — твитнула она. — Они сожгли бы все вещи с изображениями сов и даже своих собственных собак».
Несмотря на призывы к бойкоту, в феврале 2023 года игра все-таки вышла и стала одной из самых популярных на платформе Twitch. Впрочем, актер Себастиан Крофт, озвучивший одного из персонажей, на всякий случай все-таки извинился и заверил подписчиков своего твиттера, что попал в проект еще три года назад, когда не подозревал о взглядах Джоан Роулинг.
Апрель-2024: Джоан Роулинг признается, что вряд ли когда-нибудь простит Дэниела Рэдклиффа и Эмму Уотсон
Все эти годы Джоан Роулинг продолжала упорно отстаивать свои взгляды и участвовать в многочисленных дискуссиях в твитттере (теперь уже Х) по поводу гендера и прав трансперсон. Весной этого года один из ее поклонников написал, что ждет, когда «Дэн и Эмма публично перед ней извинятся», будучи уверенным, что она их простит. На это Роулинг ответила: «Боюсь, вы не должны быть столь в этом уверены. Знаменитости, которые присоединились к движению, цель которого — лишить женщин их с трудом завоеванных прав, и которые использовали свои платформы, чтобы поддерживать транспереход для несовершеннолетних, могут приберечь свои извинения для травмированных людей, решивших совершить обратный переход, и для уязвимых женщин, которым критически важны безопасные пространства».