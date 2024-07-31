«Джоан, у нас отмена!» Таймлайн затяжного конфликта Роулинг и общества

После публикации эссе примеру Дэниела Рэдклиффа последовали многие его коллеги по съемочной площадке. «Я бы хотела, чтобы трансперсоны из числа моих фолловеров знали, что я и очень много других людей во всем мире видят вас, уважают вас и любят вас такими, какие вы есть», — твитнула Эмма Уотсон. Заявления в поддержку транссообщества также выпустили Руперт Гринт (исполнитель роли Рона Уизли) и Бонни Райт (сыграла Джинни Уизли). А Эдди Рэдмейн, сыгравший главную роль в спин-оффе «Фантастические твари и где они обитают», написал колонку для Variety, в которой, в частности, заявил: «Как человек, работавший как с Джоан Роулинг, так и с представителями транссообщества, я бы хотел ясно дать понять, на чьей я стороне. Я не согласен с высказываниями Джо».